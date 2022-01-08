К седьмому дней непрекращающихся протестов в Казахстане четыре миллиардера центральноазиатской республики обеднели на 3 миллиарда долларов.

Математикой занимался американский Forbes.

Издание провело оценку благосостояний четырех крупных казахских бизнесменов, в число которых вошли дочь и зять экс-президента Нурсултана Назарбаева. Они обеднели за два дня на три миллиарда долларов (6 января против 4 января).

Один из самых крупных акционеров Вячеслав Ким, предсеталь Kaspi Bank, самой крупной платежной системой Казахстана, утратил 1,4 миллиарда долларов. Его активы упали в цене $5,7 млрд до $4,2 млрд. Аналитики связывают это с непрекращающимся снижением стоимости акций самой компании Kaspi. За пару дней бумаги компании растеряли в стоимости 30%.

Вторым пострадавшим стал гендиректор Каспи Михаил Ломтадзе, потерявший почти 1,4 миллиарда долларов. Его состояние стало дешевле: 4 января за него давали 5,2 миллиарда долларов, а уже 6 3,8 миллиарда долларов.

Еще одними бизнесменами, на чьи состояние повлияли протесты, стали родственники елбасы Назарбаева, а точнее дочь Динара Кулибаева и ее муж Тимур. Их капитал стал дешевле на 200 миллионов долларов, та как стоимость их доли в АО «Народный банк Казахстана» упала на 16%. Forbes оценивает состояние каждого в 3,1 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, на фоне непрекращающихся протестов власти Казахстана определились с формальным объяснением, почему в стране парализован интернет. Сеть отключили, потому что в ней будто бы координируются террористы.