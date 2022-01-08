К седьмому дней непрекращающихся протестов в Казахстане четыре миллиардера центральноазиатской республики обеднели на 3 миллиарда долларов.
Математикой занимался американский Forbes.
Издание провело оценку благосостояний четырех крупных казахских бизнесменов, в число которых вошли дочь и зять экс-президента Нурсултана Назарбаева. Они обеднели за два дня на три миллиарда долларов (6 января против 4 января).
Ранее сообщалось, на фоне непрекращающихся протестов власти Казахстана определились с формальным объяснением, почему в стране парализован интернет. Сеть отключили, потому что в ней будто бы координируются террористы.
К седьмому дней непрекращающихся протестов в Казахстане четыре миллиардера центральноазиатской республики обеднели на 3 миллиарда долларов.
Математикой занимался американский Forbes.
Издание провело оценку благосостояний четырех крупных казахских бизнесменов, в число которых вошли дочь и зять экс-президента Нурсултана Назарбаева. Они обеднели за два дня на три миллиарда долларов (6 января против 4 января).
Ранее сообщалось, на фоне непрекращающихся протестов власти Казахстана определились с формальным объяснением, почему в стране парализован интернет. Сеть отключили, потому что в ней будто бы координируются террористы.