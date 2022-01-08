На фоне непрекращающихся протестов власти Казахстана определились с формальным объяснением, почему в стране парализован интернет. Сеть отключили, потому что в ней будто бы координируются террористы.

Об этом заявил местный министр цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, — передает локальное издание «Vласть».

Чиновник выступил с заявлением, что некие террористы пользуются интернетом, а значит его нужно было выключить во всей стране, сделав невозможной работу банков и платежных сервисов.

— Доступ к интернету в Казахстане ограничен, потому что террористические группировки используют средства связи для координации и планирования действий, — таким оказалось объяснение министра.

Чиновник добавил, что в стране разрабатывают инструмент, который позволит работать некоторым банковским приложениям с выключенным интернетом. Помимо этого, граждане будут иметь доступ к важным сервисам.

Как сообщалось сегодня утром, в Казахстане арестовали, предварительно обвинив в государственной измене, бывшего начальника Комитета национальной безопасности Карима Масимова. СМИ пишут о его тесной связи с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым.