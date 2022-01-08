Сегодня, 8 января, в Казахстане арестовали, предварительно обвинив в государственной измене, бывшего начальника Комитета национальной безопасности Карима Масимова. СМИ пишут о его тесной связи с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым.

Об этом пишут местные медиа.

В КНБ заявляют, что помимо Масимова, под стражей оказались и другие люди, чьи личности не раскрываются якобы в интересах следствия.

— 6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены, по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший Председатель КНБ Масимов К.К. и другие лица, — говорится в заявлении.

В последний раз Карим Масимов появлялся на публике 5 января, когда принимал участие в заседании Совета безопасности. Сразу после этого он был снят с должности указом президента Токаева и отправлен в отставку.

Карим Максимов имеет богатый послужной список: дважды был премьер-министром при Нурсултане Назарбаеве (2007-2012; 2014-2015), управлял президентской администрацией два года. Занимал пост заместителя премьер-министра, побывал советником президента и занимал кресло министра транспорта и коммуникаций. Местные спецслужбы возглавил осенью 2016 года и получил погоны генерал-лейтенанта нацбезопасности.

— Карим Масимов — одна из центральных политических фигур в истории современного Казахстана, — таким образом его характеризует политическое казахское издание «Vласть о главном»

Тем временем, пресс-секретарь елбасы написал в своем Twitter, что его начальник Нурсултан Назарбаев, от которого не было вестей с начала демонстраций, жив и находится в столице Казахстана.

— Елбасы находится в столице Казахстана городе Нур-Султане. Просим не распространять заведомо ложную и спекулятивную информацию. Елбасы проводит ряд консультативных встреч и находится на прямой связи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Также у Нурсултана Назарбаева состоялось несколько телефонных разговоров с главами дружественных Казахстану государств. Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны, — заявил секретарь Назарбаева (цитата по KazTAG).

Напомним, военные Лукашенко в Казахстане «приступили к выполнению задач».