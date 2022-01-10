Президентский советник в сфере экономики Олег Устенко предупредил, что в этом году сильно повысятся цены на продукты питания и предложил бороться с этим явлением продуктовыми карточками.

Об этом он рассказал BBC Україна.

Финансовый эксперт предполагает, что инфляция в 2022 году установится на уровне 10% и больно ударит по кошелькам налогоплательщиков скачком цен в продуктовых магазинах. В качестве выхода он предлагает переработать старую систему талонов на еду и апробировать ее в ближайшее время

— В офисе президента позиция более чем четкая: прежде всего должны получить поддержку наиболее уязвимые и незащищенные слои населения. Как? Варианты будут рассматриваться. Это могут быть и дополнительные выплаты для компенсации роста цен, и введение food stamps в системе «Дія» — так называемых «продуктовых чеков», как это практикуется в США, — объяснил советник Владимира Зеленского, добавив, что это лишь временные меры.

По его мнению, эти талоны помогут поддержать малоимущее население.

Экономист Павел Кухта также согласен с предложенным вариантом и добавил, что продуктовые карточки отлично себя зарекомендовали в США, где работают до сих пор.

— Украинские специалисты говорят об аналогичной системе уже давно, а 2022 год — идеальное время, чтобы перейти наконец от разговоров к делам, — уверен финансист.

Напомним, с 1 января в Николаеве повысился тариф на доставку газа.