Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила новые тарифы на распределение газа для николаевцев. Повышенные тарифы начнут действовать с 1 января 2022 года.

Об этом сообщается на сайте АО «Николаевгаз».

Тариф для николаевцев установлен в размере 2,388 гривен с НДС (1,99 без НДС) за 1м3. Отметим, что это одна из самых высоких цен за услугу по Украине.

Согласно решению НКРЭКУ, тариф выше установили только для бытовых клиентов «Черновцыгаз» (с НДС) — 2,57 гривны за кубометр. На таком же уровне, как в Николаеве, установлены тарифы для «Гадячгаз», «Закарпатгаз», «Лубныгаз», «Тысменицагаз» и «Харьковгаз».

Минимальная стоимость установлена для клиентов «Киевгаза» — 0,38 гривны за кубометр (с НДС) и «Харьковгоргаз» — 0,52 гривны.

Отметим, что изначально в Украине облгазы хотели повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза. Тариф мог увеличиться с 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен. Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Так, АО «Николаевгаз» предоставило проект структуры тарифов на услуги распределения природного газа на 2022 год. Согласно документу, тариф на услуги распределения природного газа должен был составить 5,75 гривены за 1 кубический метр в месяц.

После глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что руководство страны не допустит повышения цены на доставку газа в Украине. А народный депутат Александр Пасичный назвал незаконными попытки облгазов поднять цены на транспортировку газа.