Народный депутат Александр Пасичный назвал незаконными попытки облгазов поднять цены на транспортировку газа.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту НикВести.

— Такие попытки у газопоставщиков есть, но они незаконные. НКРЭКУ говорит, что вопрос (тарифов на доставку, — прим.) будет рассматриваться в декабре. И по закону они не должны повышаться больше, чем на уровень инфляции. Надеюсь, что Кабмин отработает это в правильном режиме, и никаких проблем не будет. По моей информации, сейчас все попытки (поднять цены, — прим.) будут пресекаться, — отметил Александр Пасичный.

Александр Пасичный

Как сообщалось, в Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза. Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен. Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Так, АО «Николаевгаз» предоставило проект структуры тарифов на услугираспределения природного газа на 2022 год. Согласно документу, тариф на услуги распределения природного газа в текущем году составит 5,75 гривен за 1 кубический метр в месяц.

Также ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что руководство страны не допустит повышения цены на доставку газа в Украине.