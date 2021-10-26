Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что руководство страны не допустит повышения цены на газ в Украине.

Об этом он сказал в эфире программы «Хард з Влащенко» на телеканале «Украина 24», пишут НикВести.

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко в эфире программы отметил, что подписанный меморандум о не повышении тарифов на горячую воду и отопление не имеет никакой юридической силы. Он привел в пример Житомир, где АО «Житомиргаз» хочет в три раза повысить цену на распределение газа. По мнению Алексея Кучеренко, такие процессы могут происходить по всей Украине.

– И ваша фракция и президент очень гордятся, что каким-то меморандумом они решили все проблемы вокруг газовой, энергетической и жилищно-коммунальной сферы. Но вы понимаете, что если кто-то подписывает какие-то бумажки, которых нет в законах и Конституции, то это значит, что законы, которые мы с вами принимаем, значит они не работают. Вы не хотите проанализировать, что мы с вами там напринимали за последние годы, что оно все не работает? И в результате, каким-то меморандумом мы латаем эти дыры, – обратился депутат к Давиду Арахамии.

В свою очередь глава парламентской фракции «Слуга народа» отметил, что в Украине многие облгазы еще не согласовали тарифы с НКРЭКУ. Кроме того, он заверил, что повышения цен на газ не будет.

– Я слышал и читал о том, что сегодня многие облгазы готовят внутренние документы, они не согласовывали эти планы и не подавали регулятору НКРЭКУ. Я от себя могу заверить, что мы не допустим повышения (цен на доставку газа, – прим.). Это какая-то инициатива облгазов. Если это впирается в какие-то регуляторные нормы или законы, тогда нужно менять и адаптировать законодательство. У нас есть еще достаточно времени, чтобы подстроить законодательную базу, чтобы этого не случилось, – заявил он.

Стоит напомнить, что в Украине облгазы собираются повысить плату за распределение газа в среднем в 3 раза. Тариф увеличится с нынешних 1,44 гривны до 4,14 гривны за кубометр, а в нескольких регионах может подскочить с 1,5-1,7 гривен до почти 9 гривен. Такие проекты тарифов на распределение природного газа операторы ГРМ стали публиковать на своих сайтах в середине октября. Так, АО «Николаевгаз» предоставило проект структуры тарифов на услугираспределения природного газа на 2022 год. Согласно документу, тариф на услуги распределения природного газа в текущем году составит 5,75 гривен за 1 кубический метр в месяц.

Напомним, что счета облтеплоэнерго в Николаеве до сих пор арестованы, несмотря на меморандум мэров с Офисом Президента. Николай Логвинов рассказал, что предприятие не может использовать недавно накопленные средства на выплату аванса сотрудникам. По его словам, для разблокирования счетов облтеплоэнерго необходимо ещё решение Кабмина.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что 108 технических ошибок при наложении санкций СНБО против «воров в законе» и криминальных авторитетов допустили специально.