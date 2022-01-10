Более 6,7 млн украинцев подали заявки в «Дія» на получение «ковидной тысячи» в рамках программы «єПідтримка», и более миллиона из них уже потратили свои деньги.

Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины — 361 миллион гривен;

кинотеатры — 300 миллионов гривен;

театры, концерты и развлекательные услуги — 138 миллионов гривен;

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 134 миллиона гривен;

спорт — 90 миллионов гривен.

Министерство заявило, что во второй половине января программу «єПідтримка» расширят, и украинцы старше 60 лет смогут потратить свою тысячу на приобретение лекарств.

Пока что получение денег будет происходить исключительно через «Дію», но во втором или третьем квартале будет предложен альтернативный офлайн-механизм. Люди без смартфонов также смогут подать обращение на получение помощи, но как — пока неизвестно.