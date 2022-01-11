Государственное предприятие «Центр защиты информационного пространства Украины» 4 января объявило тендер на комплекс услуг по мониторингу средств массовой информации ожидаемой стоимостью 8,38 миллионов гривен.

Соответствующая информация опубликована в системе ProZorro.

Сам аукцион намечен на 11 марта.



Заказчик хочет следить за информацией, публикуемой на национальных и региональных интернет-сайтах (не менее 1 тысячи изданий); 100 газет и журналов. Также мониторинг будет включать в себя новостные программы 15 телевизионных каналов и 10 радио и обзор публикаций в иностранных СМИ.

Отдельно заказчик добавил мониторинг социальных сетей Facebook и Telegram.

Из всего потока информации госпредприятие просит отдельно выделять новости и публикации, в которых упоминается президент, глава Офиса президента и значимые фигуры Офиса президента; премьер-министр и все министры Кабмина; глава Верховной Рады, вице-спикеры и парламентские комитеты.



Медиа-отчеты будут отправляться заказчику ежедневно, еженедельно и ежемесячно. В частности, в ежедневном мониторинге будет выделяться топ-5 новостей по тональности позитив/нейтрал/негатив основных информационных сайтов украинского сегмента с показателями охвата аудитории; топ-посты социальных сетей Facebook, Telegram с показателями охвата аудитории.

Напомним, Владимир Зеленский считает, что некоторые журналисты фамильярно к нему относятся.