Президент Владимир Зеленский считает, что некоторые журналисты фамильярно к нему относятся, а также заявил, что ОП не должен давать СМИ информацию «по щелчку».

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста «Украинской правды» Михаила Ткача о том, праздновал ли он в резиденции Синегора юбилей руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

Михаил Ткач

Владимир Зеленский начал рассказывать, как и зачем летал в Ивано-Франковскую область, где находится резиденция. Во время его монолога Михаил Ткач попытался задать ему уточняющие вопросы и вставить ремарки. В частности, он отметил, что если бы Офис Президента сразу объяснил цели поездки главы государства, то такой реакции общественности и журналистов его поездка не вызвала бы.

— Можно я закончу? Ничего не нужно, по вашему щелчку, диктовать Офису Президенту. У нас много работы, — ответил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский

Также президент упомянул журналиста Юрия Бутусова, которого ранее обвинил в гибели военных на Донбассе, отметив, что последний также публиковал посты по поводу его пребывания в Синегоре.

— Панибратство это, панибратство. Я Президент Украины, Миша!, — сказал Владимир Зеленский. — Я не Бутусов, — ответил ему Михаил Ткач. — Слава богу. Дай вам бог здоровья, — добавил президент.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский обвинил журналиста Юрия Бутусова в гибели украинских военных из-за информации, которую последний якобы «сливает».

Сам Юрий Бутусов уверен, что сегодняшнее мероприятие организовали, чтобы скомпрометировать журналистов, которые критически отзываются о нынешней власти.