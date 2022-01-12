США планирует предоставить Украине радиолокационную систему и оборудование кораблей. Поставки будут осуществляться в рамках оборонной помощи.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники из официальных лиц США и советника президента Украины Владимира Зеленского.

— Пакет безопасности разрешил поставку большей части того же оборонного оборудования, которое США поставляли в прошлом, включая стрелковое оружие и боеприпасы, защищенные радиостанции, медицинское оборудование, запасные части и другое оборудование, — сказано в материале.

Администрация США в течение месяца негласно реализовала процедуру утверждения и согласования в Конгрессе дополнительных $200 миллионов оборонной поддержки для Украины.

Напомним, президент США Байден подписал Закон об ассигнованиях национальной обороны (NDAA), который определяет финансирование основных направлений оборонной политики Соединенных Штатов и, в том числе, предусматривает выделение Украине помощи по безопасности.