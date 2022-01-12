Новый мост через реку Гнилой Еланец в районе села Троицкого Николаевской области планируют ввести в эксплуатацию уже в мае.

Об этом заявил глава Службы автомобильных дорог Николаевской области Александр Антощук в ходе своей пресс-конференции 12 января, передает корреспондент НикВести.

Старый аварийный мост после этого разберут.

— Новый мост мы планируем в первой половине 2022 года открыть. Сам мост мы уже построили как мостовую конструкцию. По плану у нас до марта подходы сделать и в конце мая запустить движение по Троицкому мосту, — указал Александр Антощук.

Также он сказал, что Служба автодорог временно открыла основную дорогу за мостом, чтобы уменьшить количество аварий — объездная дорога имеет несколько зигзагов.

— Как только позволят погодные условия, мы обратно перекинем движение на временную дорогу, закончим и разберем временную дорогу, — пояснил Александр Антощук.

Напомним, в июле прошлого года работы пришлось приостановить из-за затопления строительной площадки нового Троицкого моста.

Как сообщалось, строительные работы по спрямлению дороги и реконструкции, так называемого, Троицкого моста стартовали 6 апреля 2021 года.