НАК «Нафтогаз» потратит до 200 миллионов гривен для установки малых солнечных электростанций в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Своим распоряжением, принятым 12 января, правительство обязало «Нафтогаз» реализовать социальную программу по восстановлению благосостояния жителей Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

В частности, предусмотрена установка таких электростанций на зданиях социальной инфраструктуры и правоохранительных органов.

Также СЭС будут использоваться для освещения пешеходных переходов и мест общего пользования.

Напомним, Еврокомиссия назвала условия, при которых сочтет «зелеными» ядерную энергетику и газ.