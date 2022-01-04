Еврокомиссия обнародовала предложения по уточнению механизмов налогообложения в сфере энергетики, в которых говорится, что при определенных условиях энергия от АЭС и природный газ могут считаться сответствующими требованиям «зеленого» законодательства Евросоюза.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

«С учетом научных данных и современного технологического прогресса, а также разных переходных вызовов в странах-членах ЕС, Европейская комиссия оценила роль природного газа и ядерной энергетики для облегчения перехода к возобновляемому будущему. В рамках режима налогообложения это означает, что эти источники энергии, при определенных, четких и очень строгих условиях (например, газ должен исходить от возобновляемых источников или иметь низкий уровень выбросов до 2035 года), будут классифицироваться как способствующие переходу к климатической нейтральности», — говорится в сообщении.

Еврокомиссия начала консультации по уточнению налогового законодательства на уровне Экспертной группы с участием всех стран-членов ЕС, каждая из которых имеет отличные по структуре энергетические балансы, а некоторые все еще во многом зависят от угля и углеродной энергетики. Обновленный режим налогообложения должен привести к постепенному сокращению углеродных ресурсов, способствовать технологическому развитию и привлечению частных инвестиций в зеленую энергетику для достижения климатической нейтральности Европы к 2050 году.

Как ожидается, специалисты из стран-членов ЕС, вовлеченные в работу Экспертной группы, должны предоставить предложения по внесению изменений в европейское налоговое законодательство до 12 января. Еврокомиссия намерена обобщить эти предложения до конца месяца и передать их на согласования в Совет ЕС и Европарламент, которые, в свою очередь, будут иметь 4 месяца для разработки этих предложений.

Как отмечается в документе, Совет ЕС будет принимать это решение по принципу квалифицированного большинства, то есть его должны поддержать 72% стран-членов (по крайней мере 20 из стран ЕС, которые представляют не менее 65% от его населения). В свою очередь, Европарламент будет принимать это решение по принципу простого большинства — для принятия налоговых предложений «за» должны проголосовать как минимум 353 депутата.

С 2020 года ЕС последовательно реализует так называемый «Зеленый курс» и взял на себя правовые обязательства превратить Европу в климатически нейтральный континент до 2050 года.