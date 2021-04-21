Европейский Союз достиг предварительного соглашения о сокращении чистых выбросов парниковых газов как минимум на 55% к 2030 году.

Об этом пишет агентство Reuters, пишет Экономическая правда.

Договоренность выходит за рамки предварительно установленной цели, но не достигает показателя, которого требуют защитники окружающей среды. Конечная цель — чтобы Евросоюз к 2050 году стал климатически нейтральным.

После переговоров, которые начались сегодня утром, 21 апреля, переговорщики из Европейского парламента и Европейского совета, где представлены 27 стран-членов ЕС, зафиксировали целью снижение выбросов относительно уровня 1990 года.

К 2019 году выбросы в ЕС были уже на 24% ниже, чем в 1990 году, а экономика выросла примерно на 60%. Цель в 55% заменяет предыдущий план ЕС по сокращению выбросов на 40% к 2030 году по сравнению с базовым уровнем 1990 года.

Евродепутаты хотели добиться снижения до 60%, в то время как лидеры ЕС договорились о 55% после ночных переговоров в Брюсселе в декабре. Организация Greenpeace призвала установить показатель на уровне 65%.

Ранее сообщалось, что в 2021 году мир готовится зафиксировать второе по величине возрастание выбросов углерода за всю историю.