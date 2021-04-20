В 2021 году мир готовится зафиксировать второе по величине возрастание выбросов углерода за всю историю.

Такой «скачок» может быть обусловлен восстановлением использования угля в Азии, согласно последнему прогнозу Международного энергетического агентства, пишет ZN.ua со ссылкой на материал Financial Times.

Глобальные выбросы СО2, связанные с энергетикой, могут вырасти на 1,5 миллиарда тонн до 33 миллиардов тонн в этом году, что является наибольшим годовым ростом с 2010 года, заявили в МЭА. Это нивелирует эффект от снижения выбросов на 80 процентов, которое наблюдалось в 2020 году, когда пандемия коронавируса и карантин несколько минимизировали активность промышленности.

Ожидается, что активизация использования угля для производства электроэнергии в Китае приведет к глобальному росту выбросов углерода в этом году.

— Это тревожное предупреждение о том, что экономическое восстановление после коронавирусного кризиса может сильно обострить проблему изменения климата, — сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Он призвал мировых лидеров взять на себя обязательства и прибегнуть к «четким и немедленным действиям» на климатическом саммите, который состоится на этой неделе в США.

МЭА уже сообщало, что глобальные выбросы углерода, связанные с энергетикой, были выше в декабре 2020 года, чем в том же месяце 2019 года, поскольку активность промышленности и энергетического сектора начала постепенно расти после смягчения карантина.

По мнению директора МЭА, это должно служить «строгим предупреждением» для политических лидеров.

Глобальные выбросы углерода в 2020 году были почти на 6 процентов ниже, чем в предыдущем году, но эта тенденция начала меняться, когда экономики стали постепенно выходить из локдаунов.

По прогнозу МЭА, использование всех видов ископаемого топлива значительно возрастет в 2021 году. Причем как на уголь, так и на газ в 2021 году будет больший спрос, чем в 2019.

В целом ожидается, что спрос на энергию вырастет на 4,6 процента в 2021 году - по сравнению с падением на 4 процента в 2020 году, причиной станет спрос со стороны развивающихся экономик.

Агентство прогнозирует, что спрос на уголь возрастет на 4,5 процента и приблизится к пику 2014 года, во многом благодаря использованию топлива в Азии, в частности в Китае. Прогнозы основывались на национальных данных и анализе тенденций экономического роста и энергетических проектов стран.

Потребление угля в США и ЕС также будет расти, хотя, вероятно, останется ниже допандемического уровня, согласно прогнозам МЭА.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш заявил, что «абсолютным приоритетом» должна быть минимизация строительства новых угольных электростанций, а страны должны постепенно отказываться от использования угля.

При отсутствии срочных действий, мир не сможет достичь цели Парижского соглашения по остановке глобального потепления, считает Гутерреш.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас предупредил о «20% вероятности» того, что мир нагреется до 1,5 градуса в течение «ближайших пяти лет».

— Наверное, в ближайшее время мы увидим годы, когда мир нагреется на 1,5 градуса, — сказал Петтери Таалас.

Прогнозируемый рост использования ископаемого топлива в 2021 году произойдет даже при рекордном ежегодном увеличении объемов использования возобновляемой энергии, производимой как солнечной энергией, так и ветром.

Ожидается, что возобновляемые источники энергии в этом году будут производить около трети общей мировой электроэнергии.

Использование нефти, вероятно, останется ниже своего пика в 2019 году, учитывая то, что авиационный сектор еще не восстановил активность к своему допандемическому уровню, считают в МЭА.

Ранее ученые из Лидского университета и Датского метеорологического института пришли к выводу, что климат на Земле меняется по самому худшему сценарию.