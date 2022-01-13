Стоимость электроэнергии, импортируемой из Беларуси в Украину за 2021 год и 11 дней января 2022 года, составила 3,19 миллиарда гривен или 118 миллионов долларов.

Об этом сообщает Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА).

Отмечается, что по состоянию на 12 января, заявленный импорт электроэнергии из Беларуси — 750 МВт-ч, что на 150 МВт-ч больше, чем импортировано накануне.

С весны 2021 года в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии, однако с 1 ноября она утратила силу. После этого «Укрэнерго» начало предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей. Поставки электроэнергии из Беларуси возобновились с 6 ноября. В основном импорт производится в течение 23 или 24 часов в сутки. В ноябре коммерческий импорт на несколько дней останавливался.

Отмечается, что на декабрь доступ к пропускной способности межгосударственного пересечения для импорта электрической энергии из Беларуси выкупили четыре компании. Самую большую часть выкупила компания ТЭТ Групп. Она приобрела пересечение для импорта 400 МВт на 1-31 декабря, 400 МВт на 1-19 декабря, 400 МВт — на 27-31 декабря.

Напомним, с 1 ноября прошлого года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на теплоэнергостанциях.