Национальная служба здоровья Украины начинает контрактирование медучреждений по программе медицинских гарантий, которые будут лечить пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В Минздраве пояснили, что речь идет о заключении договоров по новому пакету «Готовность к предоставлению медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях».
— Получить контракт по этому пакету могут больницы, которые предварительно были определены областными государственными администрациями в расчете одно учреждение на 200 тысяч населения, — говорится в сообщении.
Программа медицинских гарантий предусматривает, что каждое такое учреждение будет ежемесячно получать оплату по глобальной ставке в размере 1053510 гривен. В целом в 2022 году на данный пакет медицинских услуг предусмотрены 2,5 миллиарда гривен.
НСЗУ в этом году будет оплачивать медучреждениям лечение пациентов с коронавирусной болезнью по двум пакетам:
Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.
Национальная служба здоровья Украины начинает контрактирование медучреждений по программе медицинских гарантий, которые будут лечить пациентов с COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В Минздраве пояснили, что речь идет о заключении договоров по новому пакету «Готовность к предоставлению медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях».
— Получить контракт по этому пакету могут больницы, которые предварительно были определены областными государственными администрациями в расчете одно учреждение на 200 тысяч населения, — говорится в сообщении.
Программа медицинских гарантий предусматривает, что каждое такое учреждение будет ежемесячно получать оплату по глобальной ставке в размере 1053510 гривен. В целом в 2022 году на данный пакет медицинских услуг предусмотрены 2,5 миллиарда гривен.
НСЗУ в этом году будет оплачивать медучреждениям лечение пациентов с коронавирусной болезнью по двум пакетам:
Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.