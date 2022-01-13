Национальная служба здоровья Украины начинает контрактирование медучреждений по программе медицинских гарантий, которые будут лечить пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Минздраве пояснили, что речь идет о заключении договоров по новому пакету «Готовность к предоставлению медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях».

— Получить контракт по этому пакету могут больницы, которые предварительно были определены областными государственными администрациями в расчете одно учреждение на 200 тысяч населения, — говорится в сообщении.

Программа медицинских гарантий предусматривает, что каждое такое учреждение будет ежемесячно получать оплату по глобальной ставке в размере 1053510 гривен. В целом в 2022 году на данный пакет медицинских услуг предусмотрены 2,5 миллиарда гривен.

НСЗУ в этом году будет оплачивать медучреждениям лечение пациентов с коронавирусной болезнью по двум пакетам:

готовность к предоставлению медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и других чрезвычайных ситуациях;

стационарная помощь пациентам с COVID-19.

Как сообщалось, в Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.