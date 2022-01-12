В Украине начинается новая волна COVID. Число положительных тестов выросло почти на 40% по отношению к минимуму последних чисел декабря.

Об этом говорится в анализе ученых Национальной академии наук Украины.

В Украине увеличились объемы тестирования и положительность тестов.

Среднее количество новых обнаружений в Украине составило до 4540 человек в день, среднее количество летальных исходов составляет 158 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

— Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) — в течение недели 19-25 января, — говорится в сообщении.

Наблюдаемая летальность выросла до 3,2-3,3% для дат 4-5-недельной давности.

Такой рост произошел преимущественно за счет изменений в возрастной структуре больных и не имеет отношения к патогенным свойствам вируса. В последние 3-5 дней среди больных возросла доля совершеннолетней молодежи до 35 лет.

Украина следует тенденциям стран восточной Европы (Чехия, Румыния, Болгария и др.) с небольшой задержкой во времени. Так как начало новой волны пришлось на праздничный период, что традиционно приводит к аномалиям в данных.

— Согласно данным о заразности штамма «Омикрон» и эпидемических тенденций ряда стран мира, можно ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, роста эпидемических показателей. Открытие школ после каникул и сезонность могут существенно повлиять на динамику эпидемии, — говорится в сообщении.

Напомним, накануне сообщалось, что в Одессе впервые обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». По данным городского департамента здравоохранения, им инфицировалась семья, которая сейчас проходит амбулаторное лечение.