В Одессе впервые обнаружили новый штамм коронавируса «Омикрон». По данным городского департамента здравоохранения, им инфицировалась семья, которая сейчас проходит амбулаторное лечение.

Об этом 10 января сообщили в ходе аппаратного совещания в горсовете, пишет «Новое время».

По данным департамента здравоохранения, штамм был обнаружен в частном лабораторном центре еще 31 декабря. Заболевший — гражданин Украины, работающий за границей и недавно вернувшийся в Одессу с семьей.

— Семья чувствует себя хорошо, в госпитализации не нуждается и наблюдается медиками частной больницы, – отметила заместитель директора департамента Надежда Гончаренко.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Одесского горсовета Елены Вельможко, инфицировались отец и дочка, еще двое членом семьи находятся под наблюдением как контактные особы.

Напомним, что по состоянию на 10 января в Николаевской области выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19.