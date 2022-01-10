По состоянию на 10 января в Николаевской области выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 116 154 (+36) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавируса.
Заболевание COVID-19 установлено в 3004 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 86, всего – 110666. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3318, в сутки – 2.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.
По состоянию на 10 января в Николаевской области выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.
Из всех 116 154 (+36) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавируса.
Заболевание COVID-19 установлено в 3004 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 86, всего – 110666. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3318, в сутки – 2.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.