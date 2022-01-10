По состоянию на 10 января в Николаевской области выявлено 36 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации.

Из всех 116 154 (+36) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68878 (+13);

Первомайск – 6754 (+13);

Южноукраинск – 3728 (+2);

Вознесенск – 2635;

Очаков – 1865.

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрировано 8 случаев коронавируса.

Заболевание COVID-19 установлено в 3004 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 86, всего – 110666. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3318, в сутки – 2.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.