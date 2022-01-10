В Украине за минувшие сутки, 9 января, заразились коронавирусом 1969 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 1064 человека, летальных исходов — 86, выздоровели — 3 517. Протестировали за вчера методом ПЦР — 10 332 человека, методом ИФА — 908, экспресс-тестами — 13 043.

Больше всего новых заражений за сутки в Киеве (398), Киевской (135), Львовской (130) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 704 442 человека, выздоровели — 3 514 786, летальных случаев — 97 325.

Напомним, 8 января в Николаевской области зафиксировали 62 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни.