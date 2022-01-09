В Николаевской области за минувшие сутки зафиксировали 62 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни.

100 жителей области выздоровели, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Никто из пациентов в течение 8 января не умер.

Всего же в Украине за прошлые сутки выявили 2810 новых случаев коронавирусной болезни. За прошедшие 24 часа от вируса скончались 75 человек. С начала пандемии зарегистрировано 97239 летальных исходов.

Также за сутки госпитализированы 840 человек, с болезнью справились 2 818 человек.

За все время пандемии в Украине заболело 3 702 473 человека, выздоровели 3511269 человек, проведено ПЦР-тестирований — 16 956 514.

Ранее на Николаевщине COVID-19 нашли у 84 человек.