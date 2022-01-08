Количество заболевших коронавирусом в Николаевской области продолжает уменьшаться: за прошедшие сутки заболевание нашли у 84 человек.

Статистику публикует Николаевская ОГА.

Из всех 116 056 (+84) выявленных подтвержденных случаев по местожительству:

Николаев — 68 847 (+55);

Первомайск — 6740 (+7);

Южноукраинск — 3722 (+2);

Вознесенск — 2633;

Очаков — 1863.

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 случаев COVID-19.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 98, всего — 110 480. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3316, за сутки — 2.

Как сообщалось, днем ранее в области обнаружили 163 новых случая COVID-19, за сутки умерло 8 человек.