Количество заболевших коронавирусом в Николаевской области продолжает уменьшаться: за прошедшие сутки заболевание нашли у 84 человек.
Статистику публикует Николаевская ОГА.
Из всех 116 056 (+84) выявленных подтвержденных случаев по местожительству:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 случаев COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 98, всего — 110 480. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3316, за сутки — 2.
Как сообщалось, днем ранее в области обнаружили 163 новых случая COVID-19, за сутки умерло 8 человек.
Количество заболевших коронавирусом в Николаевской области продолжает уменьшаться: за прошедшие сутки заболевание нашли у 84 человек.
Статистику публикует Николаевская ОГА.
Из всех 116 056 (+84) выявленных подтвержденных случаев по местожительству:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 20 случаев COVID-19.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 98, всего — 110 480. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3316, за сутки — 2.
Как сообщалось, днем ранее в области обнаружили 163 новых случая COVID-19, за сутки умерло 8 человек.