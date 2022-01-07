По состоянию на 7 января в Николаевской области обнаружили 163 новых случая COVID-19, за сутки умерло 8 человек.

Об этом уведомляют на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 115 972 (+163) выявленных подтвержденных случаев по местожительству:

Николаев — 68 792 (+45);

Первомайск — 6733 (+47);

Южноукраинск — 3720 (+4);

Вознесенск — 2633 (+3);

Очаков — 1863 (+6).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 58 случаев COVID-19.

Заболевание установлено у 3003 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 226, всего — 110 382. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3314, за сутки — 8.

Напомним, по состоянию на 6 января в Николаевской области выявлено 122 новых подтвержденных случая COVID-19.