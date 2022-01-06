По состоянию на 6 января в Николаевской области выявлено 122 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Из всех 115 809 (+122) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 68747 (+52);

Первомайск – 6686 (+6);

Южноукраинск – 3716 (+2);

Вознесенск – 2630 (+1);

Очаков – 1857 (+10).

На других территориях области за минувшие сутки зарегистрирован 51 случай коронавируса.

Заболевание COVID-19 установлено у 3000 (+3) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 392, всего – 110156. Умерло всего от последствий COVID-19 – 3306, в сутки – 8.

Ранее сообщалось, что в Украине за прошедшие сутки, 5 января, выявлены 6 632 новых случая коронавируса (в том числе у детей — 240).