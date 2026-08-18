Южноукраинск получит 14 генераторов от США на ₴58 млн

Южноукраинск получит 14 генераторов из США. Иллюстративное фото НикВести

Южноукраинский городской совет планирует бесплатно принять в коммунальную собственность 14 генераторов, переданных в рамках международного сотрудничества с США.

Соответствующий проект решения был опубликован на сайте горсовета.

Общая стоимость оборудования составляет 1,33 миллиона долларов США, или 58,4 миллиона гривен по курсу на 19 марта 2026 года.

Генераторы были переданы в рамках сотрудничества с Национальной администрацией ядерной безопасности Министерства энергетики США. Оборудование планируется использовать для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры громады.

Всю полученную технику закрепят за коммунальным предприятием «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство». Генераторы будут использоваться в качестве резервных источников питания для теплораспределительных пунктов и канализационно-насосных станций.

В горсовете отмечают, что получение генераторов должно обеспечить стабильное предоставление базовых коммунальных услуг и работу социально важных объектов громады.

Ранее сообщалось, что с начала года международные партнеры передали Николаеву 101 дизельный генератор. Их предоставили учреждениям культурной сферы и предприятиям критической инфраструктуры.

Также немецкая благотворительная организация «Blau-Gelbes Kreuz» передала для нужд Николаева 16 промышленных и дизельных генераторов на общую сумму 3,2 миллиона гривен.

Отметим, что в Николаеве за 2025 год объединения совладельцев многоквартирных домов подали четыре заявки на получение компенсации за покупку генераторов.