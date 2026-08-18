Южноукраинск получит 14 генераторов от США на ₴58 млн
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- Алена КоханчукРепортер
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Южноукраинский городской совет планирует бесплатно принять в коммунальную собственность 14 генераторов, переданных в рамках международного сотрудничества с США.
Соответствующий проект решения был опубликован на сайте горсовета.
Общая стоимость оборудования составляет 1,33 миллиона долларов США, или 58,4 миллиона гривен по курсу на 19 марта 2026 года.
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Генераторы были переданы в рамках сотрудничества с Национальной администрацией ядерной безопасности Министерства энергетики США. Оборудование планируется использовать для обеспечения бесперебойной работы объектов критической инфраструктуры громады.
Всю полученную технику закрепят за коммунальным предприятием «Теплоснабжение и водоканализационное хозяйство». Генераторы будут использоваться в качестве резервных источников питания для теплораспределительных пунктов и канализационно-насосных станций.
В горсовете отмечают, что получение генераторов должно обеспечить стабильное предоставление базовых коммунальных услуг и работу социально важных объектов громады.
Ранее сообщалось, что с начала года международные партнеры передали Николаеву 101 дизельный генератор. Их предоставили учреждениям культурной сферы и предприятиям критической инфраструктуры.
Также немецкая благотворительная организация «Blau-Gelbes Kreuz» передала для нужд Николаева 16 промышленных и дизельных генераторов на общую сумму 3,2 миллиона гривен.
Отметим, что в Николаеве за 2025 год объединения совладельцев многоквартирных домов подали четыре заявки на получение компенсации за покупку генераторов.
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