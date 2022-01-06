В Украине за прошедшие сутки, 5 января, выявлены 6 632 новых случая коронавируса (в том числе у детей — 240).

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализировали 2 028 человек, летальных случаев — 187, выздоровел 9 121 пациент.

С начала пандемии в Украине уже заболел 3 689 291 человек, выздоровели — 3 500 914 больных, летальных исходов — 96 896.

Также в Минздраве сообщили, что за минувшие сутки вакцинировали от коронавируса 104 844 человек. Первую дозу получили 29 997 граждан, вторую — 70 164 человека, дополнительную дозу — 643 человека, бустерную — 4 040 человек.

Напомним, в США обнаружили более 1 миллиона новых инфицированных коронавирусом. На сегодня это мировой рекорд за все время пандемии COVID-19.