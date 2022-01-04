За минувшие сутки в США обнаружили более 1 миллиона новых инфицированных коронавирусом. На сегодня это мировой рекорд за все время пандемии COVID-19.

По данным Университета Джона Хопкинса, за сутки в США обнаружили 1 083 948 новых больных, при этом умерли 1693 инфицированных, пишет Bloomberg.

Отмечается, что эти цифры почти вдвое превышают предыдущий американский рекорд (590 тысяч случаев за сутки) и являются самым высоким показателем суточной заболеваемости среди всех стран мира с начала пандемии.

Население США сейчас составляет около 330 миллионов человек.

Официальные цифры заболеваемости «подняла до стратосферы» вспышка штамма «Омикрон». Однако реальная заболеваемость может быть выше, ведь американцы делают еще и тесты на коронавирус дома, не всегда сообщая о результатах власти. При этом не исключается, что на рекордный показатель могли повлиять задержки с публикацией результатов тестов на праздники.

Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».