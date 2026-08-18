Горсовет Николаева 21 год назад выделил землю под молодежный центр в парке «Лески»: что там находится сейчас

21 год назад Николаевский горсовет сдал в аренду участок в парке «Лески» за бывшим кинотеатром «Искра». Там должен был быть построен молодежный центр. Однако вместо него на этом месте годами возвышается большой металлический каркас, а земля находится в аренде у ООО «КИП» до декабря 2026 года.

Об этом сообщили в исполкоме Николаевского горсовета в ответ на информационный запрос «НикВести».

Решение горсовета 20-летней давности

Сначала, а именно 20 мая 2005 года, Николаевский горсовет принял решение № 33/32. В соответствии с ним городские власти утвердили документацию на участок площадью 8359 квадратных метров: 46 квадратных метров под капитальной застройкой, 38 квадратных метров под проходами и проездами, 8275 квадратных метров под зелеными насаждениями по ул. Бутомы, 1-В для строительства молодежного центра досуга с комплексным благоустройством прилегающей территории.

Землю сдали в аренду на три года ООО «Юридическая фирма «Претор».

А уже 13 июня 2008 года, как сообщили и в ответе на информационный запрос, компании прекратили право пользования участком. В решении горсовета № 24/32 указано, что ООО «Юридическая фирма «Претор» 9 апреля 2008 года ходатайствовало об изъятии земельного участка в связи с продажей незавершенного строительства.

Еще одним пунктом решения горсовет передал земельный участок в аренду ООО «КИП» на три года — до 13 марта 2011 года — для завершения строительства молодежного центра. 22 июля 2008 года компания заключила договор аренды земли № 5790.

По данным You control, ООО «Юридическая фирма «Претор» зарегистрировано в Николаеве в 2002 году. Учредители компании — Владислав Чайка, Станислав Савин, Алексей Пелипас.

ООО «КИП», которому передали земельный участок, зарегистрировано 1 февраля 2008 года. Среди его учредителей — Алексей Пелипас и Кирилл Косой, который с 2021 года является руководителем компании.

9% готовности

Как сообщили в исполкоме, на сегодняшний день земельный участок находится в коммунальной собственности города. Однако компания ООО «КИП» арендует его фактически до конца года.

«Решением Хозяйственного суда Николаевской области от 16 января 2023 года по делу № 915/139/22 срок действия договора аренды земли продлен до 8 декабря 2026 года», — сообщили в исполкоме.

Отметим, что после этого были поданы апелляционная и кассационная жалобы, но в результате Кассационный хозяйственный суд Верховного суда вынес постановление и оставил кассационную жалобу Николаевского городского совета без удовлетворения. То есть компания добилась продления аренды до конца 2026 года.

Территория недостроя огорожена забором уже много лет. Фото: НикВести

В исполкоме сообщили, сославшись на информацию из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, что незавершенное строительство — молодежный центр досуга по ул. Курортной, 1-В — принадлежит на праве собственности ООО «КИП».

«Согласно информации из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, степень готовности объекта незавершенного строительства — молодежного центра досуга по ул. Курортной, 1-В — составляет 9 %», — сообщили в исполкоме.

Ответ на запрос НикВести о недостройке в парке «Лиски»

В Управлении архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета сообщили, что по состоянию на начало августа 2026 года не поступало заявлений о начале выполнения строительных работ на объекте.

«Среди дел, переданных Инспекцией государственного архитектурно-строительного контроля в Николаевской области в управление в соответствии с актом приёма-передачи документов от 16.06.2017 № 73 и согласно полученным полномочиям, отсутствуют уведомления о начале выполнения подготовительных и/или строительных работ, разрешение на выполнение строительных работ, а также декларация о готовности вышеуказанного объекта к эксплуатации. По состоянию на 5 августа 2026 года уведомлений о начале выполнения строительных работ и/или заявлений на получение разрешения на выполнение строительных работ в отношении строительства сооружения по указанному адресу в управление не поступало», — сообщили в ГАСК.

Недострои в Николаеве

Напомним, «НикВести» в апреле писали, что в парке «Адмиралтейский» (бывший сквер имени 61 коммунара, — прим.) в центре Николаева уже много лет находится незавершенное строительство, возле которого стоит забор. Часть конструкции разбита, а разрытый котлован постепенно превращается в свалку.

15 лет назад территорию в парке сдали в аренду для строительства спортивно-оздоровительного комплекса ООО «Арчи». Но она до сих пор остается незастроенной и заваленной мусором. Прокуратура в интересах Николаевского горсовета через суд пытается вернуть участок в собственность общины. В настоящее время продолжается принудительное исполнение решения суда.

Кроме того, стало известно, что котлован в парке «Адмиралтейский» предложили засыпать землёй, которую используют при обустройстве укрытий.

В центре города есть ещё одно недостроенное здание — на ул. 3-й Слободской, — которое вызывает много жалоб у жителей Николаева. ЧНУ имени Петра Могилы неоднократно обращался в Николаевский горсовет с просьбой передать им недострой для обустройства университетской клиники, однако депутаты проваливали голосование и не пришли к согласию по этому вопросу.

В 2023 году сообщалось, что в Николаеве готовят документацию для будущего строительства кластерной больницы на 3-й Слободской. Однако с тех пор вопрос остается нерешенным.

Жители Николаева жаловались на крыс возле недостроенного здания, которые бегают и по прилегающей территории.

На сессии горсовета 30 апреля 2026 года стало известно, что недострой на улице 3-Слободской в Николаеве и вместе с ним парковку рядом предлагают передать КП «Таймсет». Пока есть только договоры на хранение транспорта на парковке, но забор вокруг постоянно ломают, и город постоянно тратит средства на его ремонт. Сама же недостройка находится на балансе коммунального предприятия, которое ликвидируют.

Ещё одно недостроенное здание в Николаеве находится на Намыве. Реализация проекта по строительству молодёжного и спортивно-образовательного центра в недостроенном здании на улице Озерной, 43 приостановлена . Подрядчик, который должен был разработать проектно-сметную документацию, не выполнил условия договора.

Речь идет о недостроенном здании банка «Столица» по улице Озерная, 43 в микрорайоне Намыв. В 2017 году здание приобрели за 11 миллионов гривен для Дома культуры. Однако его так и не использовали.