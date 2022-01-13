Городской аэропорт города Алматы в Казахстане вновь открылся после массовых акций протеста в стране, первый рейс осуществили по маршруту Алматы — Нур-Султан.

Об этом сообщает Комитет гражданской авиации Казахстана.

— Первый рейс полетел по маршруту Алматы - Нур-Султан. Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 08:00 до 21:00 согласно времени расписания полетов авиакомпании, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.

После возобновления работы в аэропорт Алматы уже прибыл первый международный рейс по направлению Анталья — Алматы.

Всего, 13 января 2022 года на территории Казахстана запланировано 222 рейса.

Напомним, городской аэропорт Алматы закрыли 6 января из-за акций протеста в стране. Его обещали открыть только после окончания ЧП.

Ранее сообщалось, что Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана — президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.