Организация договора о коллективной безопасности выводит войска из Казахстана — президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что основная миссия успешно завершена.

Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Поэтапный вывод сил ОДКБ из Казахстана начнется через два дня.

— Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более десяти дней, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что Казахстан юридически обоснованно обратился за помощью к ОДКБ. По словам президента, «над подготовкой захвата власти в Казахстане работали профессионалы».

Напомним, Министерство иностранных дел Украины осудило насилие, которое привело к массовым жертвам в Казахстане.

В свою очередь, президент России Владимир Путин захотел ввести военные контингенты ОДКБ во все государства, состоящие в союзе.