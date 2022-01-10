Министерство иностранных дел Украины во время горячей фазы протестов в Казахстане не комментировало их, однако 10 января опубликовало первую реакцию.

С официальным заявлением можно ознакомиться на ведомственном сайте.

В министерстве осудили кровопролитие и выступили за деэскалацию конфликта.

— Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения <…> В это критическое время для народа Казахстана сейчас чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи, — сказано в сообщении.

Украинские дипломаты напомнили, что контингент ОДКБ с преимущественно российскими солдатами должен уважать независимость Казахстана и своевременно покинуть его территории.

— Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за пределы задекларированного ограниченного временного срока, — говорится в позиции.

Помимо этого, в МИД пообещали отслеживать судьбу украинских граждан и помогать им по первой просьбе.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане во время протестов «использовались известные по Майдану технологии», а страна столкнулась с угрозой своей государственности.