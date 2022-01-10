Президент России Владимир Путин заявил, что в Казахстане во время протестов «использовались известные по Майдану технологии», а страна столкнулась с угрозой своей государственности.

Об этом сообщает ТАСС.

Он также заявил, что ситуация в Казахстане является актом агрессии и «на это надо было реагировать без промедления».

По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом, а в стране применялись известные по «майдану» технологии силовой информационной поддержки беспорядков.

— Страны ОДКБ показали, что не позволят раскачивать ситуацию у себя дома и реализовать сценарии «цветных революций». Ситуация в Казахстане — не первая попытка вмешательства извне во внутренние дела ОДКБ, — заявил он.

Напомним, после ввода в Казахстан войск ОДКБ экс-посол Молдовы призвал свою страну быстрее выходить из СНГ.