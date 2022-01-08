Экс-посол Республики Молдова в Румынии Михаил Грибинча сделал вывод из ситуации, которая сложилась в Казахстане. В первую очередь, он призвал как можно быстрее покидать СНГ, чтобы не стать очередной жертвой России.

Об этом пишет Timpul.

Дипломат провел паралелли между Варшавским договором при СССР и ОДКБ при России.

— Намерение государств-членов ОДКБ вмешаться в дела Казахстана, чтобы положить конец беспорядкам в стране, раскрывает истинную сущность Содружества Независимых Государств (СНГ) и его вооруженного подразделения ОДКБ. Россия и авторитарные лидеры стран СНГ видят в организации аналогичный бывшему Варшавскому договору механизм с особыми ценностями — авторитарными, антидемократическими. Для всех лидеров стран СНГ, разве что кроме Армении, демократия представляет собой экзистенциальную угрозу. После помощи России Лукашенко, царь Путин и его союзники спасли Назарбаева и его коррумпированный и авторитарный режим, — отмечает Михаил Грибинча.

Дипломат добавляет, что молдавские власти должны предпринять необходимые шаги для скорейшего выхода из СНГ. В чем преимущества пребывания Молдовы в СНГ?

— Власти Молдовы должны начать процесс выхода из СНГ и потому нет гарантии, что через 3-4 года Додон (прокремлевский экс-президент, - прим) (или другой подобный ему предатель) не вернется к власти в Молдове и, столкнувшись с какими-то беспорядками, не призовет «братьев» по СНГ. Я не думаю, что тот факт, что Молдавия не входит в ОДКБ, станет препятствием для Путина и Лукашенко, чтобы отправить свои войска для «усмирения» Молдавии, — заключил бывший посол.

Напомним, миссию войск ОДКБ в Казахстане возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который организовывал военную операцию по оккупации Крыма.