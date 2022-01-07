Миссию войск ОДКБ в Казахстане возглавил генерал-полковник Андрей Сердюков, который организовывал военную операцию по оккупации Крыма.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя российского Министерства обороны Игоря Конашенкова

Андрей Сердюков руководил операцией по захвату Крыма Россией весной 2014 года, а в 2019-м он возглавил российскую военную группировку в Сирии, пишет Украинская правда.

Сообщается, что именно Андрей Сердюков будет возглавлять «миротворцев» в Казахстане. Он является командующим Воздушно-десантными войсками ВС России, имеет звание генерал-полковника.

По словам Игоря Конашенкова, срок действия «миссии» в Казахстане ограничен, но конкретных дат пока не сообщают.

На данный момент известно, что в переброске российских военных в Казахстан задействованы 75 российских военно-транспортных самолетов – Ил-76 и Ан-124, а переброска идет круглосуточно.

В Казахстан направлены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ РФ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ РФ и 31-й отдельной бригады ВДВ РФ. По словам Игоря Конашенкова, все они «прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт».

— Прибывшие в Республику Казахстан российские военнослужащие сразу приступили к выполнению поставленных задач. К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы. Обеспечивается безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов, — сказал Игорь Конашенков.

Напомним, в Казахстане армии дали указание стрелять на поражение по митингующим, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал «бандитами и террористами».