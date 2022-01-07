В пятницу в Казахстане армии дали указание стрелять на поражение по митингующим, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал «бандитами и террористами».

Об этом сообщает Tengrinews.kz.

— Мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Нам пришлось иметь дело с вооруженными и подготовленными бандитами, как местными, так и иностранными. Именно с бандитами и террористами. Поэтому их нужно уничтожить. И это будет сделано в ближайшее время, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Касым-Жомарт Токаев выступил 7 января с третьим обращением после начала протестов в стране.

Во время обращения он пригрозил, что армия и силовики получили от него приказ открывать огонь на поражение.

На данный момент известно о как минимум 26 убитых, 18 раненых и более чем 3 тысячах задержанных.