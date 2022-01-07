Казахстанский телеканал сообщает о 26 убитых, как их называют, «вооруженных преступников», 18 раненых и более 3 тысяч задержанных.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на один из госканалов страны.

— Задержано более трех тысяч человек. Убито 26 вооруженных преступников. Еще 18 преступников получили ранения. Эту информацию распространило Министерство внутренних дел, — указано в сообщении.

Ранее в Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.