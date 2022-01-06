В Бишкекский аэропорт Манас прибыло два частных самолета, принадлежащих семье первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Как передает Укринформ, об этом сообщает 24.kg.

По данным СМИ, воздушное судно Bombardier Global Express приземлилось в аэропорту примерно в 23:20 по местному времени. Отмечается, что примерно в 22:10 практически аналогичный самолет, названный «назарбаевским», также прилетел в Кыргызстан.

В аэропорту «Манас» заявили, что самолет приземлился на техническую стоянку.

— Возможно, экипажу нужно отдохнуть или дозаправиться. В таких случаях никто из пассажиров не может покидать борт, грузы не выгружают, — отметили в аэропорту.

Накануне в связи с акциями протеста в Казахстане в социальных сетях стала распространяться информация о том, что частный самолет Тимура Кулибаева (зятя Нурсултана Назарбаева, — прим.) направляется в Кыргызстан. В это же время другой новостной канал привел тот же скриншот с описанием, что в Кыргызстан направляется самолет дочери Нурсултана Назарбаева — Динары.

Ранее сообщалось, что в Казахстане осталась группа украинцев, для которых искали рейс.