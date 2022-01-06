Министерство иностранных дел Украины выясняет, как отправить домой украинцев, которые 5 января не смогли вылететь из аэропорта в Алматы. Рейс в Киев сегодня планируется из аэропорта Нур-Султана.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД, передает LIGA.net.

— Вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Дипломаты помогли украинцам с поиском мест для ночлега. Сейчас посольство выясняет с администрацией аэропорта и авиакомпанией возможность осуществления указанного рейса, поддерживает связь с пассажирами, — сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Олег Николенко сообщил, что по информации МИД, аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня планируется рейс до Киева.

Представитель МИД заявил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил соответствующим подразделениям дипломатической службы сосредоточиться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. «Сейчас ключевой приоритет - их безопасность», - добавил он и отметил, что посольство Украины в Нур-Султане перешло на круглосуточный режим работы.

По его словам, ситуация осложняется введением чрезвычайного положения в Казахстане, нестабильной работой мобильной связи и Интернета. Частично ограничено движение регионального пассажирского транспорта, существенно задерживаются или отменяются международные авиарейсы.

— Ожидаем от казахстанских властей неуклонного обеспечения безопасности граждан Украины, предоставления им полного содействия, в том числе и тем украинцам, которые предпочитают покинуть территорию Казахстана, —добавил он.

Николенко призывал граждан Украины «избегать мест массовых мероприятий, прежде всего в крупных городах, проявлять повышенную бдительность и осторожность».

— Дальнейшие шаги МИД и других ведомств для защиты интересов украинцев в Казахстане будут корректироваться в зависимости от развития ситуации безопасности, — отметил он.

Ранее сообщалось, что действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил, что обратился к главам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении массовых протестов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.