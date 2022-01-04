В западной Мангистауской области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими. В соцсетях публикуют видео стычек с полицией.

Об этом пишет BBC.

Правительственная комиссия пообещала митингующим в городе Актау на западе страны снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности, сообщила во вторник пресс-служба премьер-министра республики.

— Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади «Ынтымак» («Солидарность») в городе Актау. На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой города Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге (0,11 доллара, — прим.) за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности национальной компании «Казмунайгаз», — говорится в сообщении пресс-службы, распространенном во вторник 4 января.

Ранее власти области с 1 января повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 10 рублей, — прим.) до 120 тенге за литр.

По сообщениям местных СМИ, протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Атырау и других населенных пунктах. Самый крупный из них — в Актау, где на площади у здания администрации собралось, по сообщениям корреспондентов, около тысячи человек.

Также по сообщениям местных СМИ, протесты проходят в Жанаозене, Курыке, Акшукуре, Атырау и других населенных пунктах. Самый крупный из них — в Актау, где на площади у здания администрации собралось, по сообщениям корреспондентов, около тысячи человек.

— В Актау уже за полночь, но протестующие не покидают площадь у акимата [администрация города]. Силами жителей организовано питание собравшихся, развернуты палатки, — цитировало агентство Интерфакс одного из очевидцев протеста.

Как следует из видео, которые опубликовали местные СМИ, протестующие поставили напротив акимата юрту. Они также говорят, что наладили обеспечение участников протеста водой и продовольствием.

— Тысячи, если не десятки тысяч человек мирно протестуют в Казахстане, скандируя «Старик, уходи», что означает, что диктатор Назарбаев должен уйти в отставку со всеми своими друзьями, — написал один из активистов в «Твиттере», опубликовав видео, на котором видна заполненная людьми площадь.

Местные власти обратились к демонстрантам с просьбой не нарушать законодательство.

В Нур-Султане 4 января задержали нескольких участников митинга, сообщила пресс-служба департамента полиции столицы Казахстана.

В Алматы перекрыты ближайшие дорожные артерии, а в центре города нет интернета, сообщил Русской службе Би-би-си местный журналист Виктор Верк.

Напомним, в конце декабря в Казахстане окончательно отменили смертную казнь, мораторий на которую действовал с 2004 года.