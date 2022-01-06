В российском Оренбурге авиаполк поставили в известность, что летчиков могут передислоцировать в Казахстан. Помимо этого, выполнять миссию ОДКБ могут направить инженерную бригаду.

Об этом пишет Baza.

11-я отдельная гвардейская инженерная бригада РФ 45-й полк ВДВ России 98-я дивизия ВДВ России

Издание сообщает, что из Оренбурга перенаправят спецборт в Казахстан. Также в формального союзника по ОДКБ хотят закинуть 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, сосредоточенную в городе Каменск-Шахтинский.

Центр ССО МО РФ «Сенеж» 103-я дивизия ВДВ Беларуси

Другие ресурсы, пишущие о военной сфере, информируют, что в операции ОДКБ по подавлению протестов в Казахстане будут гарантированно участвовать:

45-й полк ВДВ России (после 2015 переименован в 45-ю отдельную гвардейскую бригаду спецназначения ;

98-я дивизия ВДВ России ;

бойцы Центра специального назначения МО РФ « Сенеж » (ГРУ) ;

103-я дивизия ВДВ Беларуси.

Стоит отметить, что все формирования России, предположительно, отправляемые в Казахстан, брали участие в нападении на Грузию, а некоторые подразделения проводили агрессию против Украины (к примеру, 45-й полк ВДВ России участвовал в оккупации Крыма).

Вчера вечером стало известно о том, что члены ОДКБ одобрили ввод войск в Казахстан по запросу действующего президента Токаева.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.