В российском Оренбурге авиаполк поставили в известность, что летчиков могут передислоцировать в Казахстан. Помимо этого, выполнять миссию ОДКБ могут направить инженерную бригаду.
Об этом пишет Baza.
Издание сообщает, что из Оренбурга перенаправят спецборт в Казахстан. Также в формального союзника по ОДКБ хотят закинуть 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, сосредоточенную в городе Каменск-Шахтинский.
Другие ресурсы, пишущие о военной сфере, информируют, что в операции ОДКБ по подавлению протестов в Казахстане будут гарантированно участвовать:
Вчера вечером стало известно о том, что члены ОДКБ одобрили ввод войск в Казахстан по запросу действующего президента Токаева.
Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.
По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.
За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.
Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.
По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.
Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.
В российском Оренбурге авиаполк поставили в известность, что летчиков могут передислоцировать в Казахстан. Помимо этого, выполнять миссию ОДКБ могут направить инженерную бригаду.
Об этом пишет Baza.
Издание сообщает, что из Оренбурга перенаправят спецборт в Казахстан. Также в формального союзника по ОДКБ хотят закинуть 11-ю отдельную гвардейскую инженерную бригаду, сосредоточенную в городе Каменск-Шахтинский.
Другие ресурсы, пишущие о военной сфере, информируют, что в операции ОДКБ по подавлению протестов в Казахстане будут гарантированно участвовать:
Вчера вечером стало известно о том, что члены ОДКБ одобрили ввод войск в Казахстан по запросу действующего президента Токаева.
Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.
По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.
За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.
Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.
По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.
Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.