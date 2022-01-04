В Казахстане продолжаются протесты, которые вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Власть.

На площади Республики силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Тем временем к центру площади проходят все больше протестующих. Несмотря на то, что часть оттеснили — люди не расходятся.

Как сообщает журналист Медиазоны в Алматы митингующие начали бить машины полицейских и отбирать у силовиков щиты. В одном из автомобилей разбили лобовое стекло.

В то же время, как сообщает КазТАГ — в центре Алматы взорвалась полицейская машина, которую разбили демонстранты.

Напомним, в западной Мангистауской области Казахстана третий день протестуют из-за повышения цен на сжиженный газ. В понедельник стихийные протесты переросли в столкновения с полицейскими. В соцсетях публикуют видео стычек с полицией.