Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев с титулом «елбасы» (отец нации) оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие сдернули его памятник с постамента. Тем временем элита продолжает в спешке покидать пределы страны, в которой перевес одерживает протест.

Момент попытки обвала монумента засняло издание KazTAG.

Демонстранты обвили веревками шею истукана экс-президента и коллективными усилиями пытались сбросить его на землю.

На фоне этих новостей пределы Казахстана покинул борт супруга дочери Назарбаева Тимура Кулибаева. Борт взял курс на Киргизию. «Эхо Москвы» предполагает, что на рейсе могут находиться родные Назарбаева.

Не промолчал насчет обстановки в Центральной Азии и глава Чечни Рамзан Кадыров, высказав свое мнение про протестам. Сын Ахмата Кадырова заявил, что в стране якобы «убивают из-за цен на газ», а митингующие дождутся наказания.

— Нам судьба Казахстана не безразлична. Мой отец родился там, там похоронен брат моего дедушки. Нас приютил в самые сложные времена наш братский казахстанский народ. Из-за цен на газ люди вышли: разрушают, убивают. Зачем разрушать? Зачем агрессивно вести себя? Бить милиционеров. Они совершают преступления и за это в последующем получат наказание, — из обращения Рамзана Кадырова.

«Медиазона.Центральная Азия» продолжает сообщать, что весь центр бывшей казахской столицы Алматы находится в бороздах от баррикад, наваленных из спорудчных материалов в виде разобранных скамеек и частей машин. У протестующих в руках виднеются дубинки полиции.

Российские РИА Новости утверждают, что в Москве не планируют эвакуирировать президента Токаева, так как он держит обстановку под контролем.

— Мы не считаем, что ситуация настолько обострена, что потребовала бы столь радикального шага. Наши данные не подтверждают эту информацию, — объясняет их проинформированный источник.

Одновременно составили детальные карты протестов редакция BBC и команда журналистов «Настоящего времени». Инфографики отличаются незначительным образом.

Митингующие также начали целенаправленно выступать за отставку Касым-Жомарт Токаева, который сменил Назарбаева на посту главы Совбеза. Первый большой протест собрался в городе Актау, передает Orda.kz. Демонстранты мирно и без радикальных действий доносят свои требования.

— Группа людей в военной одежде, представившихся сотрудниками Министерства обороны, присоединились к протестующим. Они сказали, что не могут пойти против народа, — добавляет корреспондент-очевидец.

В том же Актау приостановил работу аэропорт, российские авиакомпании массово отменяют рейсы.

«Радио Аззатык» сообщает о погибших протестующих, одному из демонстрантов попала пуля в голову.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.