Бесплатный проезд в вышиванках: «Николаевпастранс» объявил акцию ко Дню Независимости

Проезд в вышиванках в День Независимости в Николаеве будет бесплатным. Архивная фотография НикВести

Коммунальное предприятие «Николаевпастранс» 24 августа проведет акцию для пассажиров городского транспорта. В День Независимости Украины люди в вышиванках смогут бесплатно воспользоваться автобусами предприятия.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

По словам представителей «Николаевпастранса», такая инициатива является традиционной для предприятия и призвана поддержать национальные традиции в городе.

Акция будет действовать в течение всего праздничного дня на всех маршрутах, которые обслуживает предприятие.

Напомним, в июле 2026 года «Николаевпастранс» запустил сайт с расписанием движения городских автобусов, где публикуется актуальная информация о графике перевозок.