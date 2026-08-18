 Бесплатный проезд в вышиванках: «Николаевпастранс» объявил акцию ко Дню Независимости

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Главная Новости Общество 12:11, 18 августа, 2026

Бесплатный проезд в вышиванках: «Николаевпастранс» объявил акцию ко Дню Независимости

Проїзд у вишиванках на День Незалежності у Миколаєві буде безкоштовним. Архівне фото НикВестиПроезд в вышиванках в День Независимости в Николаеве будет бесплатным. Архивная фотография НикВести

Коммунальное предприятие «Николаевпастранс» 24 августа проведет акцию для пассажиров городского транспорта. В День Независимости Украины люди в вышиванках смогут бесплатно воспользоваться автобусами предприятия.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

По словам представителей «Николаевпастранса», такая инициатива является традиционной для предприятия и призвана поддержать национальные традиции в городе.

Акция будет действовать в течение всего праздничного дня на всех маршрутах, которые обслуживает предприятие.

Напомним, в июле 2026 года «Николаевпастранс» запустил сайт с расписанием движения городских автобусов, где публикуется актуальная информация о графике перевозок.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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