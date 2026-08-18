Бесплатный проезд в вышиванках: «Николаевпастранс» объявил акцию ко Дню Независимости
-
- Тамила КсенжикКорреспондент
-
-
Коммунальное предприятие «Николаевпастранс» 24 августа проведет акцию для пассажиров городского транспорта. В День Независимости Украины люди в вышиванках смогут бесплатно воспользоваться автобусами предприятия.
Об этом сообщает Николаевский городской совет.
По словам представителей «Николаевпастранса», такая инициатива является традиционной для предприятия и призвана поддержать национальные традиции в городе.
Акция будет действовать в течение всего праздничного дня на всех маршрутах, которые обслуживает предприятие.
Напомним, в июле 2026 года «Николаевпастранс» запустил сайт с расписанием движения городских автобусов, где публикуется актуальная информация о графике перевозок.
Последние новости про: Николаевпастранс
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести