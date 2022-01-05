По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивают, что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Об этом пишет Zakon.kz.

Государственные здания в Нур-Султане, Алматы, Актау, Актобе и городах поменьше находятся под наблюдением полиции, власти заявляют о полном контроле над улицами. В столице Казахстана работает общественный транспорт и магазины.

В правоохранительной системе Казахстана отчитались о задержании большего количества протестующих. В руки полиции попали больше двухсот человек.

— В целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек, — заявили в МВД страны.

Тем временем журнал Vласть передает о том, что президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство в полном составе, назначив его ответственным за происходящий кризис.

— Принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича. Членам правительства Республики Казахстан продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава, — сказано в указе.

В свою очередь, «Медиазона. Центральная Азия» сообщает о возрастании количества пострадавших протестующих, обратившихся за медицинской помощью в травмпункты Алматы.

— Там могут находиться не менее сотни пострадавших, — пишет издание.

Как сообщалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией.

Напомним, протесты вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.