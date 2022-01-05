Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации.

Об этом пишет Orda.kz.

Нурсултан Назарбаев оставил президентское кресло в 2019 году, назначив своим преемником Токаева, после чего возглавил орган под названием Совет Безопасности. Многочисленные политологи сообщали, что он сохранил полную власть в стране, а его демонстративный уход на покой был показательным жестом.

Сегодня, 5 декабря, на фоне разгорающихся по всем регионам Казахстана протестам президент Касым-Жомарт Токаев выступил с телеобращением, в котором заявил, что занимает пост председателя Совета Безопасности, ранее находящийся в ведении Назарбаева.

— Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности намерен действовать максимально жёстко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Чтобы ни было я буду находится в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ, — заявил он по телевизору.

Таким образом Токаев на словах выполнил одно из требований протестующих, ратовавших за полный уход Назарбаева от рычагов власти в стране.

Эксперты также отмечают, что теперь Токаев перехватил всю вертикаль власти в Казахстане в свои руки, по крайней мере, формально.

— Это была последняя должность, где Назарбаев обладал не представительской функцией. Теперь, с формальной точки зрения можно сказать что Токаев обладает всей полнотой власти в ключевых структурах Казахстана, — объяснила российскому изданию РБ директор Информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве МГУ Дарья Чижова.

Стоит отметить, что согласно закону Нурсултан Назарбаев назначался председателем Совбеза на пожизненных основаниях.

Во время эфирного времени Токаев также рассказал о преступлениях, которые якобы успели наделать протестующие.

— В нашем любимом городе происходят массовые нападения на представителей правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины, — рассказал президент и по совместительству глава Совбеза Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Токаев также опроверг слухи о своем бегстве в Россию, ходившие в местных СМИ, и заявил, что не покинет столицу не при каких обстоятельствах.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как сообщалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.