В Николаеве на доставку питания в школы планируют потратить ₴4,3 млн

Питание детей в школе, архивное фото «НикВести»

Коммунальное производственное предприятие по организации питания в учебных заведениях Николаева объявило тендер на перевозку готовых блюд. На доставку питания в школы планируется потратить 4,3 миллиона гривен до конца года.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок Prozorro, пишут «НикВести».

Речь идет о доставке готовых блюд в упаковке, свидетельствуют данные тендерной документации. Всего предприятие заказывает 748 услуг по перевозке, а в один рабочий день может одновременно задействовать до семи автомобилей.

Одна такая услуга — это восемь часов работы автомобиля. В это время машина должна находиться в распоряжении коммунального предприятия и перевозить питание по городу по его заявкам. Ограничений по пробегу в пределах Николаева документация не устанавливает.

Пищу должны доставлять в 97 учебных заведений Николаева. В перечне — городские гимназии и лицеи.

К транспорту предъявляются отдельные требования. Машины должны быть приспособлены для перевозки пищевых продуктов и обеспечивать необходимый температурный режим. Перевозчик будет работать на собственном топливе, а водители и сопровождающие пищу лица также должны осуществлять погрузку и разгрузку.

Грузовые отсеки автомобилей должны быть чистыми, защищать продукты от пыли, осадков, посторонних запахов и других загрязнений, а также подходить для регулярной мойки и дезинфекции.

Кроме того, от перевозчика требуют документы о дезинфекции автомобилей, а водители должны иметь действующие медицинские книжки и специальную одежду.

Оказывать услуги победитель тендера должен до 31 декабря 2026 года.

Напомним, в Николаеве объявили закупку на питание учащихся в 55 школах города с ожидаемой стоимостью 135,5 миллиона гривен.

Ранее, в июне, Управление образования Николаевского городского совета объявило тендер на организацию питания в 44 детских садах города. Ожидаемая стоимость закупки составляла 69,1 миллиона гривен, а услуги планировалось предоставлять до конца октября.

Тогда в горсовете сообщали, что средств на питание детей до конца года не хватает. По словам заместителя городского головы Виталия Лукова, деньги на детские сады удалось найти благодаря экономии средств, предусмотренных на питание школьников.

В то же время в горсовете рассчитывали на дополнительную помощь от государства для обеспечения питания детей до конца года. По подсчетам управления образования, до конца года городу потребуется ещё почти 150 миллионов гривен: более 109 миллионов гривен — для детских садов, более 33 миллионов гривен — на софинансирование питания в школах, еще около 7 миллионов гривен — для специальных школ и учреждений профессионально-технического образования.