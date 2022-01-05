Состоятельная прослойка казахского общества и топ-чиновники спешно покидают страну и летят в Европу на бизнес-джетах.

Об этом пишет KazTAG.

Из центральноазиатской страны выбыли несколько частных самолетов, которые взяли курс на Европу.

Борты взяли курс на швейцарскую Женеву.

Тем временем против демонстрантов в Алматы бросили большое количество военнослужащих, которые вытесняют протест подальше от центральных улиц и государственных зданий.

Наряду с этим к народу обратился комендант Алматы, возглавляющий местную полицию, Канат Таймерденов. Высокопоставленный силовик призвал митингующих разойтись по домам и пригрозил ответственностью, напомнив, что в городе действует комендатский час.

— Указом Президента РК Токаева К.К. в городе Алматы введен комендантский час. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, военнослужащие Национальной гвардии, а также подразделения Министерства обороны, которые стоят на страже закона, конституционных прав граждан и обеспечивают общественную безопасность. Согласно Закону РК «О чрезвычайном положении», на период его действия предусматриваются меры и временные ограничения, которые подлежат неукоснительному соблюдению. За нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Призываю граждан строго следовать этим требованиям и с пониманием отнестись к принимаемым мерам по пресечению погромов, мародерства и экстремизма <...> Мы призываем тех, кто вышел на улицы разойтись. Наша главная цель – не допустить дальнейшего роста эскалации насилия и радикализма. Я призываю жителей и гостей города находиться дома, не поддаваться панике и провокациям, руководствоваться информацией из официальных источников и уважать Законы нашего государства, — сказано в сообщении.

В комендантском обращении прозвучали первые цифры о пострадавших.

— Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, — гласят данные от официальных властей.

При этом не все силовики поддерживают насилие в отношении митингующих. В еще одном городе, Актау, полиция отказалась разгонять недовольных граждан.

— В Актау силовики перешли на сторону протестующих. Они вышли на площадь и заявили, что не могут пойти против народа, — отмечает Orda.kz.

Анкара не осталась в стороне и заявила о внимательном наблюдении за разворачивающимися событиями в Казахстане.

— Мы внимательно следим за акциями протеста, которые начались 2-3 января 2022 года в Казахстане и закончились отставкой правительства сегодня утром. Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана. Наша надежда — мир и спокойствие братского казахского народа. Мы полностью уверены в том, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Мы доверяем здравому смыслу казахстанцев и надеемся на нормализацию ситуации в ближайшее время, — говорится в заявлении турецкого МИД.

Российское инфорагентство ТАСС успело сообщить об окончании штурма президентской резидентации в Алматы. Для протестующих он закончился успехом.

— Протестующие захватили Алма-Атинскую резиденцию главы Казахстана, — из краткого уведомления.

Пойманных протестующими в Актау военных разоружают, больше никакого вреда им не наносят.

Именно небольшой город Актау с 180 тысячами населения стал одним из первых казахских населенных пунктов, протест в котором собрал больше 15 тысяч человек, передает Orda.kz.

Узнавать об событиях в Казахстане становится все труднее, в стране отключили интернет, передают местные журналисты. Доступ к глобальной сети приостановил оператор Казахтелеком. Под удар попали и кремлевские СМИ, в частности, доступ к сайту потерял Sputnik Казахстан, являющийся ответвлением Russia Today.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как сообщалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.