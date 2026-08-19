Николаев хочет присоединиться к Европейской энергетической награде: что это значит для города

Линия электропередачи, архивное фото «НикВести»

Николаев планирует присоединиться к системе «Европейский энергетический знак качества». Она предусматривает оценку того, как город управляет энергоресурсами и работает над энергоэффективностью.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

В документе поясняется, что город хочет присоединиться к системе, чтобы эффективнее использовать энергоресурсы, улучшать энергетические услуги и активизировать работу в сфере защиты окружающей среды. Сотрудничество будет осуществляться с Ассоциацией «Энергоэффективные города Украины», которая представляет Европейскую энергетическую награду в Украине.

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Если депутаты поддержат решение, городской голова или назначенные им должностные лица смогут подписать соглашение об участии города в системе. В бюджете Николаева также должны ежегодно предусматриваться средства на членский взнос.

В 2026 году взнос составит 1000 евро. Его выплатят из городского бюджета в гривнах по официальному курсу Национального банка на день заключения соглашения. После оплаты Ассоциация должна обеспечить Николаеву условия для полноценного участия в Европейской энергетической награде.

Соглашение планируется заключить до конца 2026 года.

Что такое «Европейская энергетическая награда»?

Европейская энергетическая награда — это система оценки и сертификации городов и общин в сфере энергетики и климата. Она помогает городу проверить, насколько эффективно он использует энергию, что уже делает хорошо, а где нужны изменения. Сейчас в программе участвуют почти две тысячи местных общин.

Для этого город должен проанализировать свою работу и сформировать конкретный план действий. Оценка охватывает шесть направлений: городское и пространственное планирование, коммунальные здания и объекты, снабжение ресурсами и обращение с отходами, транспорт, внутреннюю организацию работы городских властей, а также коммуникацию и сотрудничество. В дальнейшем план пересматривается и корректируется с участием аккредитованных экспертов.

То есть речь идет не только, например, об утеплении школ или установке солнечных панелей. Система оценивает шире — как город в целом управляет энергоресурсами и планирует свою климатическую политику. В украинской системе мониторинга, среди прочего, анализируются возобновляемая энергетика и водохозяйство — в частности, качество водоснабжения, очистка воды, работа водоканалов и аварийность сетей.

При этом для Николаева сама тема не нова. Город является членом Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» с сентября 2021 года. В ассоциацию также входят другие общины Николаевской области — Вознесенск, Первомайск, Южноукраинск и Баштанка.

Напомним, в январе 2026 года в СБУ сообщили, что Николаевская область вошла в перечень регионов, по которым российские войска нанесли наибольшее количество ударов по объектам тепловой и электрической генерации с начала отопительного сезона.